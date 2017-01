Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen nehmen Anleger vor dem Wochenende Kursgewinne mit. Der DAX, der am Vortag mit fast 11.900 Punkten auf den höchsten Stand seit April 2015 gestiegen war, gibt am Mittag um 0,3 Prozent auf 11.819 Punkte nach. An den meisten anderen Börsenplätzen sind die Verluste noch etwas größer. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,5 Prozent auf 3.302 Punkte.

"Verantwortlich für die gedämpfte Stimmung dürfte die Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und Mexiko sein", sagt Stephan Rieke von der BHF-Bank. Im Streit des US-Präsidenten Donald Trump mit Mexiko um den geplanten Mauerbau an der Grenze ist das Weiße Haus zurückgerudert. Trumps Sprecher Sean Spicer schwächte laut der Nachrichtenagentur AFP die Ankündigung eines drastischen Strafzolls in Höhe von 20 Prozent auf sämtliche Importe aus Mexiko am Donnerstag ab: Dies sei nur eine Idee unter anderen, sagte Spicer. Allerdings hatte der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto ein Treffen mit Trump am Vortag kurzfristig abgesagt.

Die jüngsten politischen Spannungen zwischen den USA und Mexiko hinterlassen Spuren am Devisenmarkt: Nachdem der mexikanische Peso am Vortag bereits um 0,7 Prozent zum US-Dollar abgewertet hat, steigt die US-Währung nun um weitere 0,6 Prozent auf 21,3420 Peso im asiatischen Handel. Der Euro tritt derweil zum US-Dollar knapp unter 1,07 Dollar auf der Stelle. Dollar und Euro werten zum Yen leicht auf.

Hochstufungen treiben Lufthansa an

Am deutschen Aktienmarkt sind Lufthansa der größte Kursgewinner mit einem Plus von 2,3 Prozent. Mit den Banken Goldman Sachs und HSBC sowie dem Londoner Broker Davy haben gleich drei Marktakteure die Lufthansa-Aktie hochgestuft bzw. das Kursziel erhöht. Thyssenkrupp steigen um 1,7 Prozent. Bei dem Industriekonzern sind die Geschäfte im ersten Quartal im Rahmen der Erwartungen gelaufen. Damit sei man auf gutem Weg, die Gesamtjahresziele zu erreichen, sagte Thyssen-Chef Heinrich Hiesinger auf der Hauptversammlung.

In Zürich sind UBS unter Druck geraten, die Aktie verliert 3,5 Prozent. Laut Analyst Tomasz Grzelak von Baader Helvea sind der Vermögensverwaltung der Bank zuletzt Mittel ab- statt zugeflossen. Im Sog von UBS geben auch Credit Suisse um 3,3 Prozent nach und Julius Bär um 3 Prozent.

Der französische Luxusgüter-Hersteller Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) hat im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 4 Milliarden Euro erzielt. Der Kurs steigt daraufhin um 0,3 Prozent. Das Umsatzplus im vierten Quartal von 8 Prozent liegt über der Konsensprognose von 6 Prozent.

Übernahme lässt britische Einzelhändler stark steigen

Im britischen Einzelhandel geht die Konsolidierung weiter. Der Platzhirsch Tesco will den Großhändler Booker übernehmen. "Der Deal ist der perfekte Zusammenschluss", sagt Neil Wilson, Marktstratege bei ETX Capital. Der Kauf soll bereits im zweiten Jahr nach dem Zusammenschluss positiv zum Ergebnis von Tesco beitragen.

Der Deal hat ein Volumen von 3,7 Milliarden Pfund, der Kaufpreis soll in Aktien mit einer Barkomponente bezahlt werden. "Tesco kehrt wieder auf Wachstumspfad zurück", sagt ein Händler. Dies werde an der Börse positiv gesehen, wie auch die Ankündigung der Dividendenzahlung. Die Aktie von Booker springt um 16 Prozent nach oben und Tesco um 9 Prozent.

Unter den deutschen Nebenwerten brechen Aktien der in London ansässigen, aber am deutschen Aktienmarkt gelisteten Zeal Networks um 23 Prozent ein. Der Internet-Lottoanbieter muss möglicherweise in Deutschland Mehrwertsteuern zahlen - und kürzt daher die Dividende drastisch. Eine Abstufung von "Kaufen" auf "Halten" durch HSBC drückt den Kurs der Aareal Bank um 3,5 Prozent nach unten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.302,84 -0,49 -16,29 0,37 Stoxx-50 3.028,42 -0,48 -14,73 0,59 DAX 11.821,90 -0,23 -26,73 2,97 MDAX 22.869,75 0,03 7,79 3,07 TecDAX 1.857,23 -0,13 -2,42 2,51 SDAX 9.871,75 -0,01 -1,45 3,70 FTSE 7.169,02 0,11 7,53 0,37 CAC 4.844,93 -0,46 -22,31 -0,36 Bund-Future 161,65% -0,02 -1,52 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.36 Uhr Do, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0693 +0,27% 1,0664 1,0660 +1,7% EUR/JPY 122,9712 +0,10% 122,8443 122,30 -0,0% EUR/CHF 1,0686 -0,01% 1,0687 1,0684 -0,2% EUR/GBP 0,8528 +0,55% 0,8499 1,1792 +0,1% USD/JPY 114,99 -0,18% 115,20 114,74 -1,6% GBP/USD 1,2539 -0,07% 1,2547 1,2570 +1,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,37 53,78 -0,8% -0,41 -2,4% Brent/ICE 55,69 56,24 -1,0% -0,55 -1,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.185,48 1.188,57 -0,3% -3,09 +3,0% Silber (Spot) 16,78 16,79 -0,1% -0,01 +5,4% Platin (Spot) 975,20 977,75 -0,3% -2,55 +7,9% Kupfer-Future 2,67 2,67 +0,0% +0,00 +6,7% ===

