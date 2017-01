Eine Separatistengruppe möchte sich mit dem US-Staat Kalifornien von den Vereinigten Staaten abspalten. Die Organisation hat einen entsprechenden Antrag eingereicht - bisherige Versuche sind allerdings stets gescheitert.

Eine kalifornische Separatistengruppe hat einen neuen Anlauf für die Unabhängigkeit von den USA unternommen. Die Organisation Yes California Independence Campaign habe einen Antrag für ein Referendum eingereicht, teilte die Regierung des US-Staates am Donnerstag (Ortszeit) mit. Sie wollten die Wähler über den Teil der kalifornischen Verfassung ...

