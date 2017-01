Für West Red Lake Gold Mines (WKN A1J0MZ / CSE RLG) beginnt eine arbeitsreiche, aber auch wichtige Phase. Nachdem sich das Unternehmen zuletzt rund 0,85 Millionen Dollar an Finanzmitteln durch die Ausgabe von Aktien und Optionsscheinen besorgen konnte, steht der Start von Explorationsarbeiten auf dem Programm unmittelbar bevor. Diese Arbeiten sollen in den letzten Januartagen beginnen, kündigt das Unternehmen nun an.

Den vollständigen Artikel lesen ...