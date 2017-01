Düsseldorf - Für die kommende Woche haben die vier großen Staaten der Eurozone Emissionen über insgesamt rund 23 Mrd. EUR angekündigt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dem stünden Rückzahlungen in Höhe von 46 Mrd. EUR gegenüber. Den Anfang mache bereits am Montag Italien. Der Stiefelstaat emittiere eine neue 10-jährige BTP und stocke zudem eine 5-jährige konventionelle BTP sowie einen 7-jährigen Floater auf. Das aggregierte Zielvolumen liege bei bis zu 9 Mrd. EUR.

