Frankfurt - Die Inflation im Euroraum bleibt unter der Zielmarke der EZB. Deshalb will die Zentralbank die Zinsen weiter niedrig halten. Unternehmensanleihen bieten Aussicht auf höhere Renditen als Staatsanleihen und dürften von der EZB-Politik profitieren. Der Fonds Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds (ISIN LU0300357554/ WKN DWS0M3) investiert breit gestreut in Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment-Grade, so die Experten von DWS Investments.

