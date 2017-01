London - Der grösste britische Supermarktbetreiber Tesco greift nach dem grössten britischen Lebensmittelgrosshändler Booker Group. Für 3,7 Milliarden Pfund (4,4 Mrd Euro) will Tesco den Wettbewerber übernehmen, wie beide Seiten am Freitag in London mitteilten.

Tesco würde mit diesem Coup seine Position im britischen Lebensmittelhandel nachhaltig stärken. Der Traditionskonzern versucht seit Jahren eine Antwort auf aggressive Wettbewerber wie Aldi und Lidl zu finden. Die deutschen Discounter befeuern den Konkurrenzkampf mit immer neuen Preisrunden und lehren die alteingesessenen Ketten wie Tesco das Fürchten.

Bezahlen will Tesco teils in neu auszugebenden Aktien und teils in bar. Das Angebot bewertet die Booker-Aktie mit 205,3 Pence, was 12 Prozent mehr ist, als das Papier am Vortag bei Handelsschluss wert ...

