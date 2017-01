Bern - In der Schweiz ist der Medikamentenmarkt im Jahr 2016 gewachsen. Zu Fabrikabgabepreisen wurden Medikamente im Wert von 5,59 Mrd CHF verkauft, das ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 4,7% (2015: +5%). Die Anzahl abgegebener Packungen stieg derweil um 0,3% auf 187,5 Mio Einheiten, wie die Branchenverbände vips und Interpharma in einer Mitteilung vom Freitag schreiben.

Der wertmässige Zuwachs im vergangenen Jahr sei insbesondere auf neue Medikamente gegen Krebs und Autoimmunkrankheiten zurückzuführen, heisst es weiter. Während in den Jahren 2015 und 2016 aufgrund der Überarbeitung des Systems der Medikamentenpreisbildung keine Preisüberprüfungen stattfanden, hätten Preissenkungen aus den Vorjahren die Umsatzentwicklung in der Pharmabranche ...

