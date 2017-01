Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Eine Woche vor dem EU-Sondergipfel auf Malta hat Kanzlerin Angela Merkel noch einmal eindringlich den Zusammenhalt der EU-Mitgliedstaaten beschworen. Man befinde sich "in einer Situation, in der die Europäische Union vor großen internen und externen Herausforderungen steht, die wir - das ist unser beider Überzeugung - nur gemeinsame meistern können", sagte die CDU-Politikerin am Freitag bei einem Treffen mit dem französischen Regierungschef Francois Hollande in Berlin.

Auf Malta kommen die 28 EU-Mitgliedstaaten am Freitagvormittag zunächst zusammen, um über die Flüchtlingsfrage zu sprechen. Am Nachmittag diskutieren die 27 ohne Großbritannien über die Zukunft der EU nach dem Brexit. Ein weiteres Sondertreffen zu diesem Thema wird es Ende März in Rom geben, dazwischen ist noch ein regulärer Gipfel in Brüssel angesetzt.

Brexit ist "tiefer Einschnitt"

"Das Referendum in Großbritannien bedeutet einen tiefen Einschnitt für die Entwicklung der Europäischen Union", betonte Merkel. Umso wichtiger sei das Bekenntnis, dass die 27 Mitgliedstaaten zusammenstünden.

Sie freue sich darüber, dass die deutschen und französischen Vorstellungen zum weiteren Vorgehen "im Grundsatz" übereinstimmten, sagte Merkel. "Wir brauchen ein deutliches gemeinsames Bekenntnis zur Europäischen Union, zu dem, was wir erreicht haben und zu dem, was unsere liberalen Demokratien ausmacht."

"Wir sehen, dass sich die globalen Rahmenbedingungen dramatisch und schnell ändern", sagte Merkel. "Wir müssen auf diese neuen Herausforderungen antworten, sowohl was die Verteidigung einer freiheitlichen Gesellschaft anbelangt und genau so, was die Verteidigung des freien Handels anbelangt", forderte die CDU-Chefin. Die Europäische Union müsse in der Lage sein, entschlossen und schnell zu handeln und Beschlossenes dann auch einzuhalten.

Merkel und Holland wollten nach ihrem Treffen zum Berliner Breitscheidplatz fahren, um dort der Opfer des Terroranschlags im Dezember zu gedenken.

