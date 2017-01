DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: Wegen der Feierlichkeiten rund um das chinesische Neujahrsfest (Mondneujahr) fand an der Börse in Hongkong nur eine verkürzte Sitzung statt. In Schanghai und Südkorea blieben die Börsen ganz geschlossen.

MONTAG: In Hongkong, Schanghai und Südkorea bleiben die Börsen wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.293,50 -0,03% +2,56% Euro-Stoxx-50 3.299,18 -0,60% +0,26% Stoxx-50 3.023,15 -0,66% +0,42% DAX 11.819,63 -0,24% +2,95% FTSE 7.156,71 -0,07% +0,19% CAC 4.838,23 -0,60% -0,50% Nikkei-225 19.467,40 +0,34% +1,85% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,63 -4

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,49 53,78 -0,5% -0,29 -2,1% Brent/ICE 55,67 56,24 -1,0% -0,57 -1,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.184,60 1.188,57 -0,3% -3,97 +2,9% Silber (Spot) 16,75 16,79 -0,2% -0,04 +5,2% Platin (Spot) 974,25 977,75 -0,4% -3,50 +7,8% Kupfer-Future 2,68 2,67 +0,3% +0,01 +7,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach einer dreitägigen Gewinnserie, die den Dow-Jones-Index erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 20.000 Punkten geführt hat, dürften an den US-Börsen zum Wochenausklang Gewinne mitgenommen werden. Der Future auf den S&P-500 tendiert vorbörslich knapp behauptet.

Das Interesse der Anleger gilt am Freitag einerseits dem Treffen des neuen US-Präsidenten Donald Trump mit der britischen Premierministerin Theresa May. Die beiden wollen über die Handelsbeziehungen der USA mit Großbritannien sprechen. Beide haben schon signalisiert, dass sie die "besondere Beziehung" der beiden Länder stärken wollen. Allerdings gibt es auch erhebliche Differenzen.

Daneben stehen wichtige Konjunkturdaten und Quartalsausweise bedeutender US-Unternehmen auf der Agenda. Vorbörslich wird die erste Lesung des Bruttoinlandsprodukts im vierten Quartal 2016 veröffentlicht. Ebenfalls vor der Startglocke werden Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter vorgelegt. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgt der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan.

Auf der Unternehmensseite gilt das Interesse den Quartalszahlen von American Airlines und Chevron. Schon am Donnerstag nach Börsenschluss haben mit Intel, Microsoft und der Google-Mutter Alphabet drei Schwergewichte der Technologiebranche Zahlen vorgelegt. Alphabet blieb im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Microsoft verdiente dagegen mehr als erwartet. Auch Intel übertraf mit Umsatz und bereinigtem Gewinn die Analystenschätzungen. Die Microsoft-Aktie legt vorbörslich um 1,5 Prozent zu. Intel gewinnen 0,6 Prozent. Alphabet geben um 1,7 Prozent nach. Die Kaffeehauskette Starbucks gab ebenfalls am Donnerstagabend eine Umsatzwarnung aus. Das drückt die Aktie um 3,8 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q

14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,2% gg Vq zuvor: +3,5% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,0% gg Vq zuvor: +1,4% gg Vq 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember PROGNOSE: +2,3% gg Vm zuvor: revidiert -4,5% gg Vm; vorläufig -4,6% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Januar (2. Umfrage) PROGNOSE: 98,0 1. Umfrage: 98,1 zuvor: 98,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Börsen nehmen Anleger vor dem Wochenende Kursgewinne mit. Am deutschen Aktienmarkt sind Lufthansa der größte Kursgewinner mit einem Plus von 2,3 Prozent. Mit den Banken Goldman Sachs und HSBC sowie dem Broker Davy haben gleich drei Marktakteure die Lufthansa-Aktie hochgestuft bzw. das Kursziel erhöht. Thyssenkrupp steigen um 1,7 Prozent. Bei dem Industriekonzern sind die Geschäfte im ersten Quartal im Rahmen der Erwartungen gelaufen. Damit sei man auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen, sagte Thyssen-Chef Heinrich Hiesinger auf der Hauptversammlung. In Zürich verlieren UBS 3,5 Prozent. Laut Analyst Tomasz Grzelak von Baader Helvea sind der Vermögensverwaltung der Bank zuletzt Mittel ab- statt zugeflossen. Im Sog von UBS geben auch Credit Suisse um 3,3 Prozent nach und Julius Bär um 3 Prozent. Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) hat den Umsatz im vergangenen Jahr stärker als erwartet gesteigert. Der Kurs steigt daraufhin um 0,3 Prozent. Im britischen Einzelhandel geht die Konsolidierung weiter. Tesco will den Großhändler Booker übernehmen. "Der Deal ist der perfekte Zusammenschluss", sagt Neil Wilson, Marktstratege bei ETX Capital. Die Aktie von Booker springt um 16 Prozent nach oben und Tesco um 9 Prozent. Unter den deutschen Nebenwerten brechen Aktien der in London ansässigen, aber am deutschen Aktienmarkt gelisteten Zeal Networks um 23 Prozent ein. Der Internet-Lottoanbieter muss möglicherweise in Deutschland Mehrwertsteuern zahlen - und kürzt daher die Dividende drastisch.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.36 Uhr Do, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0693 +0,27% 1,0664 1,0660 +1,7% EUR/JPY 123,0327 +0,15% 122,8443 122,30 +0,0% EUR/CHF 1,0690 +0,03% 1,0687 1,0684 -0,2% EUR/GBP 0,8530 +0,57% 0,8499 1,1792 +0,1% USD/JPY 115,05 -0,13% 115,20 114,74 -1,6% GBP/USD 1,2538 -0,07% 1,2547 1,2570 +1,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Rekordjagd des Dow-Jones-Index hat auch am Freitag den Börsen in Ostasien zu Kursgewinnen verholfen. Allerdings verlor die Rally an Momentum. In Tokio stützte zusätzlich der nachgebende Yen. Weiter auf den Kaufzetteln der Anleger befanden sich die Bankenwerte. Hier setzte sich die Trump-Rally mit der Aussicht auf eine Deregulierung des Sektors fort. Dazu kam die Erwartung weiter steigender US-Zinsen. Die Blicke waren dabei auch schon auf die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche gerichtet. Für die Aktien von Mitsubishi UFJ Financial ging es um 1,5 Prozent nach oben. In Australien verzeichneten die Papiere der vier großen Banken Westpac Banking, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank und Australia & New Zealand Banking Group Aufschläge zwischen 0,9 Prozent und 1,8 Prozent. Die Titel von Newcrest Mining fielen dagegen um 2,7 Prozent, nachdem der Goldpreis wieder unter die Marke von 1.200 Dollar gerutscht war. In Tokio gaben die Automobilwerte trotz des schwachen Yen nach. Hier drückten die Sorgen um mögliche Probleme im Handel zwischen den USA und anderen Ländern. Toyota Motor gaben um 0,9 Prozent nach und Nissan Motor fielen um 0,5 Prozent. Am Devisenmarkt schwand mit der andauernden Rally an der Wall Street das Interesse am "sicheren Hafen Yen". Der Dollar kletterte im Gegenzug über die Marke von 115 Yen, nachdem er am Vortag zur gleichen Zeit noch bei 113,60 Yen gelegen hatte. Der Goldpreis setzte seine Talfahrt ebenfalls fort. Die Ölpreise drehten nach zwischenzeitlichen Verlusten wieder ins Plus. Der Markt fokussiere sich weiter darauf, dass die Opec- und andere Ölförderstaaten wie vereinbart ihre Produktion drosselten, sagte ein Beobachter.

CREDIT

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten steigen generell im frühen Handel am Freitag leicht an. Im Blick steht der Bankensektor, nachdem Santander die erste Senior-Euro-Anleihe des Jahres aus der Peripherie begeben hat. Wie die Commerzbank anmerkt, handelte es sich dabei lediglich um den ersten Block von insgesamt bis zu 20 Milliarden Euro an "Non-Preferred"-Senior-Anleihen, die die Bank allein 2017 über ihre Einheiten begeben wolle. "Daran zeigt sich, welches Wachstum diesem neuen Marktsegment bevorstehen dürfte", so die Commerzbank. Da sich die politischen Risiken über ganz Europa erstreckten, bleibt die Commerzbank beim Zukauf von Finanzwerten allerdings vorerst wählerisch, denn sie wiesen ein höheres Beta auf. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen die Analysten eher auf Nummer sicher. Sie raten zum Festhalten an CSPP-Kaufkandidaten und zum Warten auf Chancen, die sich in den kommenden Wochen bieten könnten - vor allem im Sub-Bereich.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Thyssen liegt im 1. Quartal auf Kurs

Die Thyssenkrupp AG hat sich im ersten Quartal im Rahmen ihres Ausblicks entwickelt. Damit sei der Konzern auf gutem Weg, seine Gesamtjahresziele zu erreichen, sagte Thyssen-Chef Heinrich Hiesinger laut Redetext auf der Hauptversammlung. Für einen detaillierten Blick auf die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal sei es aber noch zu früh.

Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt nun auch gegen Winterkorn

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig beschuldigt nun im Verfahren um den Abgasskandal bei Volkswagen auch den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn. Die Ermittlungen, vor allem Vernehmungen von Zeugen und Beschuldigten sowie die Auswertung beschlagnahmter Dateien, hätten zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür erbracht, dass Winterkorn früher als von ihm öffentlich behauptet Kenntnis von der manipulierenden Software und deren Wirkung gehabt haben könnte, schreibt die Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Bertelsmann holt SAP-Manager in den Aufsichtsrat

Der Medienkonzern Bertelsmann holt sich einen Fachmann aus dem Digitalsektor ins Haus. Bernd Leukert (49), Vorstand für Produkte und Innovation bei SAP, sei mit sofortiger Wirkung neu in den Aufsichtsrat der Bertelsmann SE & Co KGaA berufen worden, teilte das Unternehmen aus Gütersloh mit.

Bosch erreicht gedämpfte Erlösprognose - zurückhaltend für 2017

Bosch hat im vergangenen Jahr - angetrieben von guten Geschäften mit der Automobilindustrie - den Umsatz gesteigert und die etwas gedämpften Erwartungen erfüllt, beim Gewinn allerdings Einbußen verzeichnet. Hohe Investitionen und nachteilige Wechselkurseffekte drückten das Ergebnis. Für das neue Jahr zeigt sich der Konzern zurückhaltend und warnt vor Risiken.

HSH bereinigt Bilanz um Altlasten

Die HSH Nordbank hat ein Kreditportfolio in Höhe von 1,64 Milliarden Euro verkauft und damit ihre Bilanz um weitere Altlasten bereinigt. Veräußert worden seien Flugzeugfinanzierungen mit einem Volumen von rund 800 Millionen Euro (Exposure at Default, EaD) sowie kleinteilige Kredite für Gewerbeimmobilien mit einem Volumen von rund 540 Millionen Euro EaD, teilte die Bank mit. Beide Bereiche gehörten nicht zum Kerngeschäft der HSH Nordbank.

BT Group halbiert Gewinn

Wenige Tage nach der Ausweitung des massiven Bilanzskandals bei seiner italienischen Tochter macht der britische Telekom- und Medienkonzern BT Group abermals mit schlechten Nachrichten von sich reden. Das Unternehmen gestand ein, im dritten Geschäftsquartal nur noch einen Nettogewinn von 374 Millionen Pfund Sterling erzielt zu haben, das ist mehr als eine Halbierung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Wirecard gewinnt Rwandair als Kunden

Wirecard hat einen neuen Kunden: die Fluglinie Rwandair. Für das staatseigene Unternehmen mit seinem Drehkreuz in Kigali wird die im TecDAX notierte Technologiegesellschaft nach eigenen Angaben ab sofort jegliche Bezahldienste im Bereich der Kartenakzeptanz (Acquiring) übernehmen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Tesco kauft Nahrungsmittelgroßhändler Booker für 3,7 Mrd Pfund

Großbritanniens größter Lebensmitteleinzelhändler Tesco will noch größer werden und nimmt dafür viel Geld in die Hand. Für 3,7 Milliarden Pfund Sterling, etwa 4,4 Milliarden Euro, will das Unternehmen den führenden Lebensmittelgroßhändler Booker Group plc übernehmen.

Toshiba will Chipsparte abspalten

Toshiba braucht Geld für Investitionen. Einbringen soll dies das Geschäft mit Halbleitern. Den Bereich will der angeschlagene Elektronikkonzern nach eigenen Angaben Ende März ausgliedern. "Die Abspaltung ermöglicht es uns, prompt über Investitionen zu entscheiden und den Wert der Sparte zu maximieren", stellte Toshiba fest.

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.