Sendetermin: Montag, 30. Januar 2017, ab 20:15 Uhr bei RTL II



Es geht mal wieder heiß her bei den Geissens: Vom Panamakanal über die Perleninsel bis nach Cancun führt die Route der Familie dieses Mal. Klar gibt es dabei auch ein paar Schwierigkeiten wie die Mückenplage auf der Indigo Star oder ein Streit zwischen Shania und Davina. Doch die Geissens wären nicht die Geissens, wenn sie nicht auch solche Probleme in den Griff bekämen. Außerdem gibt es in Mexiko jede Menge zu tun, da ist keine Zeit für Streitereien. Ein Flug mit der Propellermaschine, Bogenschießen, ein Trip nach Mexico City und eine Privat-Wrestling-Stunde für die ganze Familie. Ob da alle mithalten können?



Robert hat ein Problem: Die Indigo Star ist von aggressiven Mücken befallen. Während der Jetsetter versucht, die Plage zu bekämpfen, wird er mehrmals gestochen und fürchtet, sich mit einem Virus infiziert zu haben. Zu allem Überfluss läuft die Indigo Star auch noch am Strand auf. Die ganze Familie packt mit an, um von der Insel wegzukommen. Doch es scheint hoffnungslos. Zu allem Übel fangen auch noch Davina und Shania an, sich zu streiten. Ob Mama Carmen die Situation retten kann?



Kurz danach geht es mit der Propellermaschine hoch hinaus. Doch nicht alle sind begeistert. Davina packt die Flugangst und auch Robert hat Respekt vor dem holprigen Flug über Mexiko. Der nächste Stopp ist Mexico City. Dort gönnt sich die Luxusfamilie erstmal eine traditionelle Gondelfahrt auf dem Fluss und darf sich dabei an einer speziell für sie aufgeführten Musikeinlage erfreuen. Doch so eine romantische Gondelfahrt ist auf Dauer nicht aufregend genug für die Geissens. Sie wollen Action! Was passt da besser, als eine Privat-Wrestling-Stunde für die ganze Familie?



Sendetermin: Montag, 30. Januar 2017, ab 20:15 Uhr bei RTL II



Schrill, glamourös und vor allem rastlos: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse und ein Winterdomizil in Miami. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Ihr Leben: exklusiv! Ihre Hobbies: teuer! Bereits seit 2011 begleitet RTL II Carmen und "Rooobert" auf ihren Luxusreisen und dokumentiert den schrillen Alltag der wahrscheinlich beliebtesten Millionärsfamilie im deutschen TV.



