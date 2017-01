Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen sind nach dem Amtsantritt von Donald Trump zum US-Präsidenten aus der wochenlangen Seitwärtsbewegung nach oben ausgebrochen. Ein recht guter Start in die Berichtssaison, ein sich weiter drehendes Übernahmekarussell, gute Wirtschaftsdaten und die Hoffnung auf ein massives Infrastrukturprogramm des neuen US-Präsidenten treiben die Kurse. Die Risiken werden bislang geflissentlich ignoriert - allen voran die protektionistischen Töne aus dem Weißen Haus. Daran dürfte sich zunächst auch nichts ändern.

Eigentlich sollten die Börsianer aktuell in der besten aller Welten leben. Seit Monaten verbessern sich die Wirtschaftsdaten, nicht nur in den USA und Europa, sondern global. Der M&A-Zirkus hat in den vergangenen Tagen wieder Fahrt aufgenommen: Johnson & Johnson übernimmt Actelion in einer milliardenschweren Übernahme. Intesa Sanpaolo ist am Kauf von Generali interessiert. Daneben erwägt die Deutsche Bank offenbar einen Börsengang der Vermögensverwaltungstochter. Die Reihe ließe sich fortsetzen.

Die Unternehmen in den USA und Europa liefern

Auch von der gerade beginnenden Berichtssaison gibt es Gutes zu berichten. In den USA haben rund ein Viertel der Unternehmen ihre Geschäftszahlen vorgelegt. Dort haben laut JP Morgan 75 Prozent der im S&P-500 gelisteten Unternehmen die Gewinnschätzungen übertroffen. Positiv dabei: Den Unternehmen ist es gelungen, ihre Gewinne auch absolut - nämlich um 5 Prozent - gegenüber dem Vorjahr zu steigern. In Europa haben 59 Prozent der Unternehmen die Erwartungen geschlagen, wobei die Gewinne um erstaunliche 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind.

Die Reihe guter Konjunkturdaten dürfte sich in der kommenden Woche fortsetzen. Veröffentlicht werden Einkaufsmanagerindizes aus Europa, China und den USA. Im Blick steht aber vor allem die Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts am kommenden Freitag. Im Konsens wird erwartet, dass die US-Wirtschaft im Januar 163.000 neue Stellen aufgebaut hat. Die Arbeitslosenquote soll bei 4,7 Prozent verharrt haben, was gemeinhin als Vollbeschäftigung definiert wird.

Aber hier beginnen langsam die Probleme für die Börsen: Zwar wird im Konsens erwartet, dass die US-Notenbank am Mittwoch auf ihrer Sitzung stillhalten wird. Mit der anziehenden Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt könnte die Fed aber früher und stärker die zinspolitischen Zügel anziehen als bislang erwartet. Aktuell rechnet der Markt mit drei Zinsschritten im laufenden Jahr, es könnten aber schnell mehr werden, sollte eine Überhitzung drohen. Ein Schritt im März ist jedenfalls bislang nicht eingepreist.

Es läuft auf eine Konflikt zwischen Trump und Fed hinaus

Eine falkenhafte US-Notenbank droht nicht nur die Finanzmärkte auf dem falschen Fuß zu erwischen. Wichtiger noch: Es läuft auf eine Konfrontation zwischen der Fed und der neuen US-Administration hinaus. Dass Trump kein großer Fan der US-Notenbank ist, hat er in der Vergangenheit mehrfach deutlich gemacht. Er ist, wie die Commerzbank anmerkt, "a low interest person", wahrscheinlich wegen seiner Erfahrungen in der Immobilienwirtschaft, einer sehr zinssensitiblen Branche.

Eine offene Konfrontation zwischen der US-Administration und der Fed könnte ein Beben an den Finanzmärkten auslösen. Die Unabhängigkeit der US-Währungshüter gilt als eine der Stabilitätssäulen an den globalen Märkten. Sollte Trump die Autonomie der Fed zu untergraben versuchen, unterminierte er zugleich eines der Fundamente des modernen Kapitalismus. Spannend wird die Frage, wen Trump im kommenden Jahr als Nachfolger von Fed-Chefin Janet Yellen benennen wird - an eine zweite Amtszeit von Yellen glaubt niemand mehr.

An den Märkten herrscht das Prinzip Hoffnung

Wenn es um Trump geht, herrscht an den Märkten das Prinzip Hoffnung. In gewohnter Manier schneiden sich die Börsianer aus dem erratischen Diskurs des US-Präsidenten die Filetstücke heraus. Sie hören Steuersenkungen und Infrastrukturprogramme und ignorieren geflissentlich die nationalistischen und protektionistischen Töne aus dem Weißen Haus. Ein Handelskrieg mit China oder gar eine militärische Auseinandersetzung um die Vorherrschaft im südchinesischem Meer würde die heile Börsenwelt schnell zum Einsturz bringen.

Diese Risiken werden die Börsianer mit ihrem kurzen Zeithorizont aber nicht davon abhalten, die Märkte weiter nach oben zu treiben. Bank of America-Merrill Lynch hat bereits den "Icarus Trade" ausgerufen. Ein letzter Kraftakt der Märkte, der den S&P-500 bis auf 2.500 Punkte von aktuell 2.297 tragen soll. Wir alle kennen das Ende der Geschichte: Ikarus kam der Sonne zu nahe und stürzte ab - seitdem gilt er als Symbol menschlicher Hybris.

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2017 07:01 ET (12:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.