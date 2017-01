Ein wenig erbauliches Jahr 2016 ging schließlich zu Ende - in die Annalen mit ihm! Die Ausfallquoten bei KMU-Anleihen wurden zuletzt nur noch übertroffen von Musikern mit plötzlichem Herztod. Hier geht's direkt zum PDF des BondGuide 2-2017 Klingt auf den ersten Blick ironisch, aber so war's doch wohl. Genau so wenig wie ich mich damit anfreunden kann, dass eine Unternehmensanleihe von pari kommend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...