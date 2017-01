Wien - Die Gothaer-Versicherung stärkt das Geschäft mit Publikumsfonds und stellt sich daher in diesem Bereich neu auf, so die Experten von "FONDS professionell".Fondsgebundene Lösungen mit neuen Garantieformen seien in der Vorsorge-, Vermögens- und Ruhestandsplanung immer stärker in den Fokus der Kundenberatung gerückt, erkläre die Versicherung dazu. Im Rahmen der Neuausrichtung sei die Fondsvertriebstochter des Konzerns, die Gothaer Invest und Finanzservice GmbH (GIF), zum 1. Januar 2017 in die Ressortverantwortung von Michael Kurtenbach, Vorstandsvorsitzender der Gothaer Lebensversicherung, überführt worden.

