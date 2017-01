Wien - Der Multi-Boutique-Asset-Manager BNY Mellon Investment Management hat mit dem BNY Mellon US Equity Income Fund (ISIN IE00BD5M6T26/ WKN nicht bekannt, USD C ACC) einen Fonds aufgelegt, der auf hohe Dividendenrenditen abzielt, so die Experten von "FONDS professionell".Bei der Einzeltitel-Auswahl konzentriere sich das Fondsmanagement auf jene Aktien, die ein Dividendenwachstum, solide Fundamentaldaten und ein attraktives Bewertungsniveau bieten würden. Dabei werde der Fonds sein gesamtes Anlagevermögen in 30 bis 60 US-Aktien aus einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen investieren. Fondsmanager John Bailer strebe dabei eine Rendite an, die 50 Prozent über jener des S&P 500-Index liege.

