Gute Nachrichten aus den USA haben bei der Aktie des Dialyseanbieters Fresenius Medical Care (FMC) zuletzt für eine leichte Erholung gesorgt. Wie das Unternehmen mitteilte, bleibt die geplante Verordnung der US-Gesundheitsbehörde CMS (Centers for Medicare und Medicaid) über finanzielle Zuschüsse zur Krankenversicherung von bedürftigen Dialysepatienten außer Kraft. Eine entsprechende einstweilige Verfügung hat das zuständige US-Gericht am Mittwoch erlassen, nachdem Patientenvertreter und Dialyseanbieter, darunter Fresenius Medical Care, in den USA gegen die Verordnung Klage eingereicht hatten.

