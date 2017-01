Die Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2016 (bis 30. September 2016) für Lion Gem Luxembourg 3 Sarl PIK (verbunden mit Young's Seafood Limited) stehen am 27. Januar 2017 auf unserer Investor-Relations-Website zur Verfügung. Die mit diesen Informationen verbundene Telefonkonferenz für Investoren zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des gesamten Geschäftsjahrs 2016 ist für den 27. Januar 2017, 13 Uhr GMT, anberaumt.

Wenn Sie Anleger oder potenzieller Anleger in die 8¼%/ 9% Senior PIK Notes mit Fälligkeit 2019 von Lion Gem Luxembourg 3 Sarl sind und auf diese Informationen zugreifen und/oder an der Telefonkonferenz teilnehmen möchten, melden Sie Ihren Wunsch bitte auf unserer Investor-Relations-Website an: https://youngsseafood.co.uk/investors/

Wenn Sie Fragen zum Anmeldeprozess haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Jimmy Johansson, Senior Group Strategy und Finance Manager bei Young's Seafood International Holdings:

jimmy.johansson@youngsseafood.co.uk

Diese Bekanntmachung enthält Insiderinformationen von Lion Gem Luxembourg 3 Sarl PIK gemäß der Verordnung (EU) 596/2014 (16. April 2014).

