Bonn (ots) - Großbritanniens Premierministerin Theresa May besucht als erste Regierungschefin US-Präsident Donald Trump in Washington. Voraussichtliche Themen auf der Agenda sind der bilaterale Handel, die Deregulierung der Finanzmärkte, die NATO und Geheimdienste sowie das Verhältnis zu Drittstaaten.



Die gemeinsame Pressekonferenz von May und Trump im Anschluss an das bilaterale Treffen zeigt phoenix live.



http://ots.de/r2h29



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de