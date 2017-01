Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Kreditvergabe im Euroraum zieht leicht an

Die Kreditvergabe im Euroraum hat im Dezember leicht angezogen. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem Geldmengenbericht mitteilte, stieg das Volumen der an nicht-finanzielle Unternehmen vergebenen Buchkredite mit einer Jahresrate von 2,3 (Vormonat: 2,1) Prozent. Dahinter steckte ein monatlicher Anstieg des um Verbriefungen und Verkäufe bereinigten Kreditvolumens von 13 Milliarden Euro. Im Vormonat waren neue Kredite für 8 Milliarden Euro vergeben worden.

Stimmung der französischen Verbraucher auf Neunjahreshoch

Die Stimmung der französischen Verbraucher ist im Januar überraschend gestiegen und hat den höchsten Stand seit über neun Jahren erklommen. Wie die Statistikbehörde berichtete, kletterte der Indikator von 99 auf 100 Punkte. Damit wurde der langfristige Durchschnitt von 100 erreicht, wie es zuletzt im Oktober 2007 der Fall war. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen stabilen Wert von 99 erwartet.

Wie die Inflation die Aktienkurse abhängen könnte

Die Inflation steigt, und Aktionäre sind begeistert. Die Reflationsrally seit den US-Präsidentschaftswahlen basiert auf Donald Trumps Versprechen, die US-Wirtschaft mit hohen Investitionen anzukurbeln. Das würde auch für mehr Inflation sorgen, glauben die Märkte.

Bundesfinanzministerium weiter gegen Eurobonds

Das Bundesfinanzministerium hat sich angesichts europäischer Diskussionen über neue Finanzierungsinstrumente für Euro-Länder erneut gegen europäische Gemeinschaftsanleihen ausgesprochen. "Die ablehnende Haltung der Bundesregierung gegenüber Eurobonds hat sich grundsätzlich nicht geändert", betonte das Ministerium in einer Stellungnahme zu dem Thema.

Merkel beschwört vor Malta-Gipfel die Einheit der EU

Eine Woche vor dem EU-Sondergipfel auf Malta hat Kanzlerin Angela Merkel noch einmal eindringlich den Zusammenhalt der EU-Mitgliedstaaten beschworen. Man befinde sich "in einer Situation, in der die Europäische Union vor großen internen und externen Herausforderungen steht, die wir - das ist unser beider Überzeugung - nur gemeinsame meistern können", sagte die CDU-Politikerin am Freitag bei einem Treffen mit dem französischen Regierungschef Francois Hollande in Berlin.

Erste Reise Gabriels als Außenminister geht nach Paris

Der ehemalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat am Freitag seine Ernennungsurkunde als Außenminister erhalten und wird bereits am Samstag seine erste Dienstreise antreten. Diese werde den SPD-Politiker nach Paris führen, erklärte Außenamtssprecher Martin Schäfer. Eine Reise Gabriels in die USA, über die es einen Medienbericht gegeben hatte, bestätigte Schäfer nicht.

SPD steigt nach Schulz-Kandidatur in ARD-Umfrage auf 23 Prozent

Die SPD hat nach der Ausrufung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten in einer jüngsten Umfrage Boden gegenüber der Union gutgemacht. Im "Deutschlandtrend" des ARD-Morgenmagazins erreichen die Sozialdemokraten nach Angaben des Senders 23 Prozent und gewinnen damit 3 Prozentpunkte hinzu.

Schulz in der "K-Frage" knapp hinter Merkel

Unmittelbar nach seiner Benennung zum SPD-Kanzlerkandidaten ist Martin Schulz zumindest im ZDF-Politbarometer seiner politischen Gegnerin Angela Merkel (CDU) dicht auf die Pelle gerückt. Bei der Frage, wen die Deutschen lieber als Kanzler oder Kanzlerin hätten, wünschen sich demnach 44 Prozent Angela Merkel und 40 Prozent Martin Schulz.

Bevölkerung steigt in Deutschland voraussichtlich auf neuen Höchststand

Die Einwohnerzahl Deutschlands ist im vergangenen Jahr voraussichtlich auf einen neuen Höchststand gestiegen. Ende 2016 lebten hierzulande schätzungsweise 82,8 Millionen Menschen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden mitteilte. Ende 2015 hatte die Einwohnerzahl demnach bei 82,2 Millionen gelegen. Sollte sich der erwartete Anstieg für 2016 bestätigen, würde damit der bisherige Höchststand von Ende 2002 mit 82,5 Millionen Einwohnern übertroffen.

Finanzministerium beziffert Ausgaben für Flüchtlinge 2016 mit 22 Milliarden Euro

Das Bundesfinanzministerium hat die Ausgaben für die Asyl- und Flüchtlingspolitik im vergangenen Jahr auf 21,7 Milliarden Euro beziffert. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht des Finanzressorts für Januar hervor.

Trumps 4-Prozent-Wachstumsziel wirkt überambitioniert

Eine Volkswirtschaft in alter Größe erstrahlen zu lassen, ist einfacher gesagt als getan. US-Präsident Donald Trump peilt ein jährliches Wirtschaftswachstum von 4 Prozent für die USA an. Das ist entweder unrealistisch oder resultiert - falls machbar - in mehr Inflation und Budgetdefiziten. Noch diesen Freitag vermeldet das Handelsministerium die vorläufigen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal. Es wird sich zeigen, wie lang die Wegstrecke für die Ökonomie ausfällt, bis sie in die Nähe von Trumps Ziel vorstößt.

May bewegt sich bei Gesprächen mit Trump auf dünnem Eis

Die britische Premierministerin Theresa May steht vor ihrem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Freitag vor einem Balanceakt. Einerseits muss sie das Fundament für einen Handelspakt legen, darf aber andererseits auch nicht die EU brüskieren, mit der sie über einen geordneten Brexit verhandeln will. May und Trump dürften eine Vielzahl strittiger Themen bereden, darunter das Atomabkommen mit dem Iran und die Zukunft der Nato.

London sichert vor Mays Treffen mit Trump Festhalten an EU-Handelsregeln zu

Angesichts des Besuchs der britischen Premierministerin Theresa May in den USA hat Großbritannien zugesichert, sich an die Regeln der EU für Handelsabkommen zu halten. Großbritannien bleibe "ein voll engagiertes Mitglied der Europäischen Union", sagte Finanzminister Philip Hammond am Freitag in Brüssel mit Blick auf den in zwei Jahren geplanten EU-Austritt seines Landes.

Trump will erstmals als US-Präsident mit Putin telefonieren

US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin wollen offenbar am Samstag miteinander telefonieren. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestätigte am Freitag entsprechende Berichte des US-Fernsehsenders CNN. Auf die Frage der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti, ob am Samstag die Möglichkeit für ein Telefongespräch mit Trump bestehe, antwortete Peskow mit "Ja".

Türkei droht mit Aufkündigung des EU-Flüchtlingspakts

Die Türkei hat mit der Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens mit der Europäischen Union gedroht. Außenminister Mevlüt Cavusoglu reagierte damit am Freitag auf die Weigerung der griechischen Justiz, der Auslieferung von acht türkischen Soldaten zuzustimmen, die nach dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli nach Griechenland geflohen waren.

Italien/Verbrauchervertrauen Jan 108,8 (Dez: 110,9)

Italien/Verbrauchervertrauen Jan PROGNOSE: 110,9

Italien/Geschäftsklima verarb. Sektor Jan 104,8 (Dez revidiert: 103,7)

Italien/Geschäftsklima Gesamtindex Jan 102,5 (Dez: 100,2)

Schweden Dez Einzelhandelsumsatz -2,9% gg Vormonat

Schweden Dez Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: +0,1% gg Vormonat

Schweden Dez Einzelhandelsumsatz +0,6% gg Vorjahr

Schweden Dez Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +3,8% gg Vorjahr

Schweden Jan Verbrauchervertrauen 104,6 (Dez: 103,2)

Schweden Jan Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 102,8

