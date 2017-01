LÜBBEN (dpa-AFX) - Die zuständige Bauaufsichtsbehörde hat am Freitag den letzten Bauantrag für den Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg (BER) genehmigt. Das teilte der Landkreis Dahme-Spreewald in Lübben mit. Der genehmigte sechste Nachtrag enthalte alle Restarbeiten im Terminal "und die in den vergangenen Jahren erkannten Möglichkeiten zur baulichen Optimierung", hieß es. Die zuletzt bekannt gewordenen Probleme mit der Verkabelung von Brandschutztüren und der Sprinkleranlage haben mit dieser Baugenehmigung nichts zu tun. Der neue Hauptstadtflughafen wird nach jüngsten Angaben der Geschäftsführung in diesem Jahr nicht mehr in Betrieb gehen./brd/DP/tos

