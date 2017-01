Frankfurt - An den Aktienmärkten herrscht Feierlaune, so die Analysten der Helaba. In dieser Woche habe das altehrwürdige US-Börsenbarometer Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) erstmals die 20.000er Schallmauer durchbrochen. Der Kommentar Trumps via Twitter sei umgehend gefolgt: "Great!" Aber nicht nur US-Aktienanleger scheinen sich viele positive Impulse vom neuen Mann im Weißen Haus zu versprechen - und dies obwohl die erklärte Devise laute "America first".

Den vollständigen Artikel lesen ...