Ob Bosch als Softwarelieferant eine Schuld am VW-Dieselskandal trägt, ist noch offen. Unterdessen trimmt Chef Volkmar Denner den Konzern auf Künstliche Intelligenz. Das Stammgeschäft ist robust, verliert aber an Dynamik.

Traditionell gibt die Führungsspitze von Bosch um Volkmar Denner im Januar einen ersten Ausblick auf das neue Jahr. Bosch war selten so vorsichtig wie jetzt. Normalerweise gibt der Konzern eine Bandbreite für das erwartete Umsatzwachstum. Die Vorgabe von drei bis fünf Prozent hat der Konzern mit 73,1 Milliarden im Jahr 2016 nur mit Mühe eingehalten. Unter dem Strich steht ein Plus von 3,5 Prozent. Bereinigt um Wechselkursbelastungen von 1,3 Milliarden Euro sieht das Bild allerdings mit 5,4 Prozent Wachstum besser aus.

"Wir sehen konjunkturelle Risiken vor allem in den politischen Entwicklungen", sagt Bosch-Chef Volkmar Denner angesichts des Brexits und der Wahl des neuen US-Präsidenten Donald Trump und ergänzt: "Wir wollen aber stärker wachsen als die jeweiligen Märkte." Zugrunde legt Denner eine prognostizierte Steigerung der weltweiten Konjunktur um 2,3 Prozent, die Bosch übertreffen will. Von der Konjunktur erwartet Denner keinen Rückenwind für seinen Konzern.

Der Ausblick von Bosch ist von besonderem Interesse, weil das Unternehmen so breit wie kaum ein anderes in Deutschland aufgestellt ist. Bosch ist nicht nur der größte Autozulieferer der Welt, sondern stellt auch Hausgeräte, Elektrowerkzeuge und Industrie- sowie Gebäudetechnik her. Der Konzern beschäftigt weltweit 390.000 Mitarbeiter in 450 Gesellschaften in 60 Ländern.

Der Konzern erreichte 2016 ein operatives Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (operatives Ebit) in Höhe von rund 4,3 Milliarden Euro, nach 4,6 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Umsatzrendite sank von 6,5 auf 5,8 Prozent. Die Schwaben haben sich damit wieder etwas weiter von ihrer langfristigen Zielgröße von acht Prozent Wachstum bei acht Prozent operativer Rendite ...

