Die Mega-Übernahme von Actelion (WKN: 936767) durch Johnson & Johnson (WKN: 853260) sorgte für Staunen und ein erwachendes, spekulatives Interesse bei Medigene (WKN: A1X3W0), Basilea (WKN: A0B9GA), Bachem (WKN: 914589) sowie Lonza (WKN: 928619).

In Feierlaune waren in dieser Woche die Aktionäre der Schweizer Actelion AG. Diese wurde seit November letzten Jahres von konkreten Gerüchten über eine Übernahme durch den Pharmakonzerns Johnson & Johnson begleitet. Für die Amerikaner war die nun erfolgte, 30 Milliarden US$ schwere Offerte nur ein Frühstück, schließlich bringt es das Unternehmen auf über 300 Milliarden US$ Marktkapitalisierung.

Die Übernahme sorgte gleichwohl für stauende Gesichter. Erst Mitte Dezember meldete sich der Vorstand von Actelion mit einer für die Aktionäre eher enttäuschenden Mitteilung zu Wort: «Wir sehen keine Möglichkeit, einen Deal zu machen, der beiden Seiten dient.»

Von diesen drastischen Aussagen aufgeweckt legte der Pharmakonzern Johnson & Johnson jetzt noch einmal 30% nach und übernimmt Actelion nun unter Zustimmung des dortigen Managements für 280 CHF (260 €) pro Aktie in bar. Arbitrage-Händler dürften sich an diesem Preis orientieren. Aktuell steht der Kurs jedoch nur 2% unter dem Angebotspreis.

Damit verschwindet, zusammen mit der bevorstehenden Übernahme von Syngenta durch ChemChina, der zweite weltbekannte Swiss-Market-Titel vom Markt und dürfte bald ersetzt werden. In Lauerstellung hierfür befinden sich die Papiere der mittels Übernahmen schnell wachsenden Lonza, die einst aus dem Dunstkreis von Christoph Blocher und Martin Ebner hervorging und sich ihre Lorbeeren und das Vertrauen der Anleger über Jahre hinweg schwer erkämpfen musste.

Das Übernahmekarussell dreht sich immer schneller

Obwohl sich Anleger aus Deutschland nach der Actelion-Übernahme zunächst auf ihre bekannten und geliebten Werte wie ...

