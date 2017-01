Die Phoenix Solar AG (Sulzemoos), ein international tätiges Photovoltaik-Systemhaus, erhielt für drei ihrer Projekte "Global Leading RES Awards". In der Kategorie "First Mover" wurden KAPSARC I und II ausgezeichnet, die 2012 und 2104 als erste Freiflächenanlagen im Kraftwerksmaßstab in Saudi-Arabien für den Kunden Saudi Aramco gebaut wurden, sowie das PV-Kraftwerk Solentegre (2016) mit 9,1 MW, die derzeit größte Anlage in der Türkei.

