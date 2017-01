Frankfurt - Im Dezember tendierten die globalen Rentenmärkte uneinheitlich, die Aktienbörsen jedoch freundlich, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniAbsoluterErtrag-Fonds (ISIN LU1206678580/ WKN A14QFP).Im Bereich der temporären Marktinvestments sei der Fonds chancenreicher ausgerichtet worden. Sie hätten im Dezember deutlich positive Performancebeiträge geliefert. Die Aktienquote sei durch den Einsatz von Derivaten in einer Spanne zwischen 10 und rund 28 Prozent gesteuert worden. Dabei hätten die Experten hauptsächlich Kaufoptionen auf die entwickelten Aktienmärkte erworben, die Investitionen in den Schwellenländern hingegen zurückgefahren. Die Rentenquote insbesondere in Europa und den USA sei weiterhin im negativen Bereich belassen worden. Anleihen aus der Peripherie und US-High-Yield-Papiere seien beigemischt gewesen. Die Kaufposition im US-Dollar sei nochmals ausgebaut worden, ebenso wie die Verkaufsposition im Japanischen Yen.

Den vollständigen Artikel lesen ...