Düsseldorf - Der US-Dollar verzeichnete im heutigen Handel in Asien mehrheitlich Kursgewinne, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Allerdings sei die Markttiefe wegen des chinesischen Neujahrfestes gering gewesen. Dennoch würden sich die Marktteilnehmer fragen, ob mit den jüngsten Kursgewinnen ein nachhaltiger Aufwärtsimpuls des Greenbacks begonnen habe. Auch am Devisenmarkt in Bangkok habe die amerikanische Währung Boden gut gemacht und sei um sieben Satang auf über 35,30 THB (Thailändischer Baht) gestiegen. Allerdings erwarte man nunmehr kurzfristige Seitwärtsbewegungen in einer Handelsspanne von 35,28 THB bis 35,25 THB.

