Bad Marienberg - Die Klöckner & Co SE (ISIN DE000KC01000/ WKN KC0100) verkauft im Zuge der One Europe-Strategie, zur weiteren Konzentration auf ihre Kernmärkte, ihr Spaniengeschäft an die Hierros Añon S.A. mit Sitz in A Coruña, Spanien, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...