Frankfurt - Im Dezember setzte sich der Renditeanstieg im Euroraum zunächst weiter fort, so die Experten von Union Investment in ihrem Kommentar zum UniEuroRenta (ISIN DE0008491069/ WKN 849106).Mit der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) sei jedoch eine Trendwende zu beobachten gewesen. Die Währungshüter hätten das Ankaufprogramm nicht wie erwartet um sechs, sondern um neun Monate verlängert. Ab April sinke allerdings das monatliche Volumen von 80 auf 60 Milliarden Euro. Einerseits lasse sich an der Reduzierung der monatlichen Summe die Vorbereitung für ein mögliches Tapering ablesen. Andererseits hätten die Währungshüter auf diese Weise mehr geliefert als angenommen, weil das Programm um 540 statt 480 Milliarden Euro ausgeweitet worden sei. Diese letztlich unerwartet expansive Maßnahme sei jedoch nicht durchweg positiv aufgenommen worden.

