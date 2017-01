Mainz (ots) - Wenn Rheinland-Pfalz am 18. Mai 2017 seinen 70. Geburtstag begeht, dann erinnern auch die Programme des Südwestrundfunks (SWR) vielfach an das Landesjubiläum. So entsteht mit "SWR Digit" eine Online-Plattform - ein fotografisches und filmisches Gedächtnis aus den Privatschätzen der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer. Die Reihe "Bekannt im Land" greift den runden Geburtstag in einer siebenteiligen Staffel auf. Eine 90-minütige Dokumentation wird sich sehr subjektiv dem heutigen Rheinland-Pfalz nähern. Eine multimediale Landkarte auf SWR.de belebt geschichtsträchtige Orte. In "70 Jahre - 70 Orte" setzen Luftaufnahmen Städte und Dörfer ins Bild. Was das Land politisch bis heute bewegt, zeigt "Zur Sache Rheinland-Pfalz".



SWR-Landessenderdirektorin Simone Schelberg: "Als der Sender für Rheinland-Pfalz ist es uns ein großes Anliegen, das Landesjubiläum in unseren Programmen zu begleiten und abzubilden. Mit innovativen Formaten und spannenden Projekten werden wir das Land, seine Menschen und seine Geschichte würdigen. Der SWR bzw. SWF hat das Land in den zurückliegenden Jahrzehnten mitgeprägt und mitgestaltet. Und er wird es weiter tun: mit der neuen, multimedialen Nachrichtenmarke "SWR Aktuell", die Anfang Februar auf Sendung geht."



SWR Digit



Zum Landesgeburtstag lädt der SWR die Rheinland-Pfälzer auf eine Spuren- und Spulensuche in ihre eigene Vergangenheit ein - eine emotionale Zeitreise in den analogen Alltag von damals. Dafür öffnet der SWR am 18. Februar 2017 seine rheinland-pfälzischen Studios, um alte Filme, Fotos und ihre Geschichte entgegenzunehmen. Diese werden dokumentiert, digitalisiert, nacherzählt und in den verschiedenen Programmangeboten aufbereitet.



Bekannt im Land - 70 Jahre Rheinland-Pfalz Heimat und Identität, Demokratie, Religion und Weltanschauungen, Kultur, Forschung und Lehre, Boulevard und moderne Mythen: Mit diesen Oberbegriffen kann man die Inhalte der siebenteiligen Staffel der Reihe "Bekannt in Land" zum Landesjubiläum umreißen. Die einzelnen Folgen leben vom Wechselspiel zwischen großen, prägenden Ereignissen und den kleinen Storys und Episoden. Unterhaltsam und facettenreich werden die Geschichte und die Entwicklung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz erzählt.



70 Jahre Rheinland-Pfalz - die Dokumentation Weniger ein chronistischer Rückblick als vielmehr eine subjektive Bestandsaufnahme ist die 90-minütige Dokumentation - ein feuilletonistischer Blick auf 70 Jahre Rheinland-Pfalz. Auch wenn der Griff ins Archiv nicht fehlen darf, befragt der Autor des Films bekannte und unbekannte Zeitzeugen, reist dafür quer durchs Land und durch alle Jahreszeiten auf der Suche nach der Identität des Landes. Er präsentiert die Mentalitätsgeschichte als Comic. In zweiminütigen Graphic Novels durchwandert der Film die Jahrzehnte.



70 Jahre - 70 Orte: SWR1 Rheinland-Pfalz geht aufs Land Das Landesinformationsprogramm SWR1 Rheinland-Pfalz geht anlässlich des 70. Jubiläums in die Regionen, um dem typischen Charakter von Rheinland-Pfalz multimedial auf den Zahn zu fühlen. 70 Mal kommt das Radioprogramm in 70 Ortschaften in Rheinland-Pfalz, um in Videoclips und Hörfunkreportagen kleine Geschichten zu erzählen - über besondere Menschen, besondere Begebenheiten, besondere Orte. Pünktlich zum Verfassungstag am 18. Mai sind die ersten der 70 Porträts zu hören und im Internet unter SWR1.de/rp zu sehen.



Orte, die Geschichte schrieben: die multimediale Landkarte Hallschlag, Clausen, Rodalben - Orte, die kaum jemand kennen würde, wäre mit ihnen nicht ein Stück Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz verbunden. Der SWR zeichnet auf SWR.de/rlp70 die multimediale Landkarte zu 70 Jahren Landesgeschichte und erzählt die Geschichte hinter den Ortsnamen.



70 Jahre - Politik, die Rheinland-Pfalz bis heute bewegt Zwischen dem 23. März und dem 11. Mai 2017 sendet "Zur Sache Rheinland-Pfalz" eine sechsteilige Staffel über immer wiederkehrende Themen, die das Land von seiner Entstehung 1947 bis heute durchgängig bewegt haben. Ausgehend von einer aktuellen Streitfrage geht ein Presenter jeweils einem Thema nach. Und am Verfassungstag, dem 18. Mai 2017, plant das landespolitische Magazin eine Sonderausgabe zu 70 Jahre Rheinland-Pfalz.



Das Programm im Überblick:



SWR Digit



Mitte Januar bis Ende Dezember 2017, im SWR Fernsehen, auf SWR.de, in den Hörfunkwellen SWR1 RP, SWR2, SWR4 RP.



Orte, die Geschichte schrieben: die multimediale Landkarte Ab März 2017 auf SWR.de/rlp70



70 Jahre - Politik, die Rheinland-Pfalz bis heute bewegt Sechsteilige Staffel zwischen 23. März und 11. Mai 2017 in "Zur Sache Rheinland-Pfalz" (donnerstags, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen)



Bekannt im Land - 70 Jahre Rheinland-Pfalz Sonntag, 23. April bis 4. Juni 2017, 18:45 Uhr, siebenteilige Staffel, SWR Fernsehen



Geschichte im Südwesten - 70 Jahre Rheinland-Pfalz Sonntag, 14. Mai 2017, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen



70 Jahre - 70 Orte



Ab 18. Mai 2017 in SWR1 Rheinland-Pfalz und auf SWR1.de/rp



Zur Sache Rheinland-Pfalz - Sonderausgabe zu 70 Jahre Rheinland-Pfalz 18. Mai 2017, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen



