WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft ist Ende 2016 deutlich schwächer gewachsen. Im vierten Quartal legte die Wirtschaftsleistung (BIP) um eine auf das Jahr hochgerechnete Rate von 1,9 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Mittel eine Rate von 2,2 Prozent erwartet, nachdem die weltgrößte Volkswirtschaft im dritten Quartal um annualisiert 3,5 Prozent gewachsen war.

Wachstumszahlen werden in den USA auf ein Jahr hochgerechnet. Sie geben an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Tempo ein Jahr lang gehalten würde. In Europa wird auf eine Annualisierung verzichtet. Die Wachstumsraten sind deshalb geringer und nicht unmittelbar mit amerikanischen Zahlen vergleichbar. Nach europäischen Standards betrug das US-Wachstum im Schlussquartal zwischen 0,4 und 0,5 Prozent zum Vorquartal./bgf/jkr/stb

