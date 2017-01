Berlin (ots) -



Auch professionelles Interesse hat die 300.000 Besucherin auf der Grünen Woche. Anne Behr ist Doktorandin beim Bundesinstitut für Risikobewertung. Die Zehlendorferin kam am Freitagmorgen mit vier Kolleginnen am Osteingang aufs Messegelände und wurde mit einem Blumenstrauß und einem Spezialitäten-Korb aus Finnland überrascht, das 2017 den 100. Jahrestag seiner Unabhängigkeit feiert. In erster Linie komme sie aus privatem Antrieb, sagte sie: "Mich interessieren die neuesten Ernährungstrends, aber natürlich schauen wir auch beim Stand unseres Instituts vorbei."



