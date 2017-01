MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwarehersteller Nemetschek hat seine hochgesteckten Ziele für 2016 trotz Rekordwerten knapp verfehlt. Nach vorläufigen Berechnungen stieg der Umsatz um 18 Prozent auf gut 337 Millionen Euro, wie das im TecDax gelistete Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um rund 27 Prozent auf 88 Millionen Euro zu. Der Vorstand hatte sich im Herbst jedoch einen Umsatz von 338 bis 341 Millionen und ein Ebitda von 89 bis 91 Millionen Euro vorgenommen.

Dass es dafür nicht ganz reichte, erklärte das Management mit einem unerwarteten Steuereffekt von 1,4 Millionen Euro zum Jahresende. "Die Nemetschek Group blickt auf ein exzellentes Geschäftsjahr 2016 zurück", sagte Vorstandssprecher Patrik Heider. Die Einmalbelastungen Ende 2016 änderten daran nichts. So habe sich die Rentabilität - gemessen an der Ebitda-Marge - von 24,4 auf 26,1 Prozent verbessert. Die endgültigen Zahlen will Nemetschek wie geplant am 31. März veröffentlichen./stw/stb

ISIN DE0006452907

AXC0149 2017-01-27/14:52