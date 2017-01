Berlin (ots) -



Grüne Woche-Zahl des Tages:



Aussteller und auswärtige Besucher der diesjährigen Grünen Woche geben während der Messe rund 150 Millionen Euro in der Stadt aus.



Grüne Woche-Zitat des Tages:



"Unsere Halle rangiert in der Beliebtheit wieder ganz vorn. Den Besuchern und den Ausstellern gefällt die herzliche Atmosphäre hier, die Stimmung und die hochwertige Qualität der Präsentation."



Till Backhaus, Minister für Landwirtschaft und Umwelt, Mecklenburg-Vorpommern



Folgende aktuelle News bieten wir Ihnen an:



- BMEL-Sonderschau: Kenne Deine Lebensmittel! - Ungarn: Pálinka - eine ungarische Spezialität - Bundeswettbewerb Ökologischer Landbau: Siegerehrung - KEY-GATE will Wertschöpfung in Erzeugerländern ausbauen - Schweden: Elchwurst, Mooseshot und Lakritz-Schokolade - Bio-Käse vom Jersey-Rind aus Österreich - Birkenwasser aus Finnland als natürlicher Energy-Drink - Original-Rezepte aus der Ukraine - Armenien: Brandy aus den Kaukasus-Bergen - Traditionelle Spezialitäten aus Russland - Weißrussland: Kaviar aus Heringsrogen - Marokko: Lebensfreude zu Haute-Cuisine-Genüssen - Libanon: Orientalische Spezialitäten genießen - Markthalle 12: Heyqnut - Nusscremes frisch aus der Presse - NRW: Von Waldmenschen und Baummännern - Sachsen-Anhalt: Wodka ausschließlich aus Äpfeln - Thüringen: preisgekröntes Märzen-Bier aus Saalfeld - Käse und Öl mit geräuchertem Knoblauch - Hobby-Köche beim Marmeladen-Casting - Biohalle: Genuss mit Wein und Käse - Garten und Lebensart: mehr als nur Blumenzwiebeln - Erlebniswelt Heimtiere: exotische Rassekatze - Blumenhalle: Hängende Gärten - Berliner Forsten: Selber drechseln leichtgemacht!



