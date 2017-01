Die deutsche Hip-Hop-Gruppe Antilopen Gang ist mit ihrem Album "Anarchie und Alltag" die neue Nummer eins der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Die aus Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff de Bolle bestehende Schlagerband Klubbb3 verteidigt mit dem Album "Jetzt geht's richtig los!" den zweiten Platz. Der britische Musiker Mike Oldfield komplettiert mit "Return To Ommadawn" das Podium. Auf den ersten drei Plätzen in den Single-Charts gibt es keine Veränderungen. Wie in der Vorwoche steht der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran mit seinen Songs "Shape Of You" und "Castle On The Hill" auf dem ersten und dem dritten Platz.

Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie rangieren mit "Rockabye" weiter auf dem zweiten Rang. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.