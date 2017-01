München - Nachdem Donald Trump mit zahlreichen Ankündigungen schon in der ersten Amtswoche aufs Tempo drückte und die Finanzmärkte in Atem hielt, dürften kommende Woche eine ganze Reihe wesentlicher Konjunkturdaten und drei wichtige Notenbanken für Börsianer in den Vordergrund rücken - ganz abgesehen von der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison der Unternehmen, so die Merck Finck Privatbankiers in ihrem aktuellen Wochenausblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...