Bad Marienberg - Rund 2.000 Beschäftigte befinden sich heute bundesweit für eine bessere Bezahlung in der Geld- und Wertbranche im Streik, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Die Beschäftigten senden ein klares Signal an die Arbeitgeber, dass sie sich nicht abspeisen lassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...