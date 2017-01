Bonn (ots) - Europa hat in diesen Tagen eigentlich Anlass zu feiern. Vor gut 25 Jahren, am 7. Februar 1992, wurde der Vertrag von Maastricht unterzeichnet, der die europäische Vereinigung vertiefte. In Maastricht schlug die Geburtsstunde der gemeinsamen europäischen Währung, des Euro, und der finanzpolitischen Stabilitätspolitik. Doch schon damals in Maastricht gab es Befürchtungen, dass die einheitliche Währung ohne wirtschafts-, finanz- und sozialpolitische Abstimmung langfristig nicht stabil sein würde. Heute ist Europa, nicht nur durch die Politik des neuen US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump, so gefordert wie nie: Die Eurokrise ist noch immer nicht überwunden und die Herausforderung durch die Flüchtlingskrise offenbart, dass die 28 Mitgliedsstaaten in der wichtigen Frage der Asylpolitik uneins sind. Mit dem Brexit verlässt zudem in absehbarer Zeit ein wichtiger Mitgliedsstaat die EU.



Wie reagiert die Staatengemeinschaft auf die Herausforderungen durch die Politik Donald Trumps und den Austritt Großbritanniens? Was wird aus dem Euro? Welche Antworten findet die EU auf die Flüchtlingsfrage? Wo positioniert sich Europa im globalen Konzert der Mächte?



Diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster mit



- Markus Ferber, CSU, Mitglied des Europäischen Parlaments - Prof. Günter Verheugen, ehemaliger EU-Kommissar



