Hamburg (ots) - Wechsel im ARD-Fernsehstudio Washington: Claudia Buckenmaier berichtet ab 1. Juli als ARD-Korrespondentin für die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland aus Nordamerika. Sie folgt auf Sandra Ratzow. Dem Vorschlag von NDR Intendant Lutz Marmor zur Entsendung von Claudia Buckenmaier in die US-Hauptstadt hat der NDR Verwaltungsrat am Freitag, 27. Januar, in Hamburg zugestimmt. Zuvor hatte bereits die Fernsehprogrammkonferenz der ARD ein positives Votum abgegeben.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Claudia Buckenmaier hat sich als Autorin und Reporterin einen Namen gemacht. Als frühere Leiterin des ARD-Studios Stockholm hat sie hervorragende Arbeit geleistet. Für ihre neuen Aufgaben in Washington ist sie bestens vorbereitet."



Claudia Buckenmaier (52) stammt aus Hechingen (Baden-Württemberg). Ihr Studium in Tours (Frankreich), Tübingen und Frankfurt/Main schloss sie 1990 ab mit dem Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien in den Fächern Politische Wissenschaften, Germanistik und Geschichte. Nach zwei Jahren als freie Mitarbeiterin bei der "Frankfurter Rundschau" absolvierte Claudia Buckenmaier ein Volontariat beim NDR. Danach war sie zunächst Reporterin, dann Redakteurin in der Auslandsredaktion Fernsehen des NDR. In dieser Zeit moderierte sie u. a. die Sendung "Weltbilder". 1999 entsandte sie der NDR als Redakteurin nach Berlin ins ARD-Hauptstadtstudio, 2007 als Fernsehkorrespondentin und Studioleiterin ins ARD-Studio Stockholm. Seit 2012 leitet Claudia Buckenmaier die Auslandsredaktion in der Abteilung Ausland und Aktuelles/Fernsehen des NDR.



