BERLIN (dpa-AFX) - Der eskalierende Handelsstreit zwischen Mexiko und den USA sorgt in der deutschen Wirtschaft für wachsende Sorgen. "Die Verunsicherung nimmt zu", sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Importzölle beträfen offensichtlich nicht nur Mexiko, sondern künftig auch andere Handelspartner. Vom wichtigsten deutschen Exportmarkt USA kämen ernstzunehmende Zeichen von Protektionismus, warnte Treier. Von einem heraufziehenden Handels- und Währungskrieg will der DIHK-Experte aber nicht sprechen: "Das ist zu weitgehend."

Trump will die Grenzmauer zu Mexiko über einen neuen Importzoll finanzieren. Auf alle mexikanischen Waren soll eine Abgabe von bis zu 20 Prozent erhoben werden. Die Bestimmungen sollen Teil eines größeren Steuerreform-Paktes sein, über das der US-Kongress berate. Auch gegen andere Handelspartner sind Importzölle im Gespräch./sl/DP/tos

