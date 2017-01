- Termine vom 30. Januar bis 3. Februar - === M O N T A G, 30. Januar 2017 07:00 DE/Sartorius AG, Jahresergebnis, Göttingen *** 09:00 ES/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Januar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Januar *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Januar *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) *** 14:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und ukrainischer Präsident Poroschenko, Statements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 18:00 AT/Telekom Austria AG, Jahresergebnis, Wien *** - DE/Stellenindex BA-X Januar *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Januar - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai, Hongkong und Südkorea geschlossen D I E N S T A G, 31. Januar 2017 *** 00:50 JP/Industrieproduktion Dezember 07:00 DE/GfK SE, Trading Statement 2016, Nürnberg 07:30 DE/Comdirect Bank AG, Jahresergebnis, Quickborn *** 07:30 FR/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember und Gesamtjahr 2016 *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Jahresergebnis, Stockholm 08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate, Kyoto *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Dezember *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) *** 09:00 EU/EZB-Präsident Draghi, Eröffnungsrede bei einer gemeinsamen Konferenz von EZB und EU-Kommission, u.a. Teilnahme von LSE-CEO Rolet, Frankfurt *** 09:00 AT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Januar (vorläufig) *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar *** 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Jahres-PK, Berlin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Januar (Vorabschätzung) *** 11:00 EU/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q, New York 13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 3Q, Overland Park 13:45 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q, Atlanta *** 14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q, Irving 14:00 SE/Bundeskanzlerin Merkel, PK mit Schwedens Ministerpräsident Löfven, Stockholm *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex November *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar *** 22:15 US/AMD Inc, Ergebnis 4Q, Sunnyvale *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q, Cupertino *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts - US/Arconic Inc, Ergebnis 4Q (nach Börsenschluss), New York - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai und Hongkong geschlossen M I T T W O C H, 1. Februar 2017 *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Januar *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 10:00 HV), München *** 07:00 DE/Siltronic AG, Jahresergebnis, München *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis, Basel *** 07:15 DE/Wacker Chemie AG, Jahresergebnis, München *** 07:20 ES/BBVA, Jahresergebnis, Bilbao 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 4Q, Göteborg 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 4Q, Den Haag 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 4Q 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar *** 16:00 US/Bauausgaben Dezember *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 17:45 FR/Unibail-Rodamco SE, Jahresergebnis, Paris *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung *** 22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 4Q, Menlo Park 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q, Venlo *** - US/Kfz-Absatz Januar - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai geschlossen D O N N E R S T A G, 2. Februar 2017 *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 9 Monate, Tokio *** 07:00 NL/ING Groep NV, Jahresergebnis, Amsterdam *** 07:15 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (10:00 PK), Frankfurt *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz), Neubiberg *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Präsentation zur Erneuerungsrunde, Hannover *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 4Q, Bagsvaerd *** 08:00 DE/Daimler AG, Jahresergebnis (09:00 Jahres-PK), Stuttgart *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q, Newbury *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 4Q, Den Haag 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 2016, Baar *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Luftverkehrs- wirtschaft (BDL), Jahres-PK, Frankfurt *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember *** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q, Whitehouse Station *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation *** 13:15 SI/EZB-Präsident Draghi, Rede bei einer gemeinsamen Konferenz von EZB und der Banka Slovenije, Ljubljana *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q, Seattle *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q, Foster City *** - TR/Bundeskanzlerin Merkel zu Gesprächen in der Türkei, Ankara *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Januar - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai geschlossen F R E I T A G, 3. Februar 2017 00:50 JP/BoJ, Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 19./20. Dezember *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Januar *** 07:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 4Q, Koblenz *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Informelles Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, Valletta *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:45 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Jahresergebnis, Turin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar 15:15 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Prairie State College, Olympia Fields *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar - EU/Ratingüberprüfung für Österreich (Fitch), Portugal (Fitch) ===

