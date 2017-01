- Termine vom 6. bis 12. Februar - === M O N T A G, 6. Februar 2017 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Januar *** 07:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 9 Monate, Toyota City 07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 3Q, Hamamatsushi 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q, Dublin *** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Dezember *** 10:00 DE/Metro AG, HV, Düsseldorf 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar *** 11:00 DE/ifo-Wirtschaftsklima Eurozone 1Q *** 15:00 EU/EZB-Präsident Draghi, Eröffnungsrede bei Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen im Januar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Jahresergebnis, Rom D I E N S T A G, 7. Februar 2017 *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 4Q, Paris *** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis und Mitteilung zur Erneuerungsrunde (09:30 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Gea Group AG, Jahresergebnis (10:00 PK), Düsseldorf *** 07:50 DE/Jenoptik AG, Jahresergebnis, Jena *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 4Q, London 10:30 DE/Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), PK zum Thema: "Die handelspolitischen Auswirkungen der neuen US-Administration unter Präsident Trump", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q, Detroit 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta *** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember *** 17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis, Paris *** 22:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield *** 22:15 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q, Burbank M I T T W O C H, 8. Februar 2017 00:50 JP/BoJ, Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 30./31. Januar 06:00 SE/Volvo Car Corp, Jahresergebnis, Göteborg *** 06:50 CH/ABB Ltd, Jahresergebnis, Zürich *** 07:00 DE/Osram Licht AG, Ergebnis 1Q, München 07:00 CH/Syngenta AG, Jahresergebnis, Basel 07:30 DE/Grenke AG, Jahresergebnis, Baden-Baden *** 07:30 FR/Sanofi SA, Jahresergebnis, Paris *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Dezember *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 4Q, London *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** - GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis, London D O N N E R S T A G, 9. Februar 2017 *** 06:45 FR/Societe Generale SA, Jahresergebnis, Paris *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis, Zürich *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q, Duisburg/Essen *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Frankfurt 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q, Heidelberg *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Linz 07:45 DE/Amadeus Fire AG, Jahresergebnis, Frankfurt *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Dezember und Gesamtjahr 2016 08:00 DE/Puma SE, Jahresergebnis, Herzogenaurach 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Ergebnis 1Q, London *** 08:00 FR/Total SA, Jahresergebnis, Courbevoie 09:00 GB/Air Berlin plc, Verkehrszahlen Januar, Rickmansworth *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q, Atlanta *** 13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Januar, Frankfurt 13:30 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q, Mailand *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis, Clichy 22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q, New York *** - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Jahresergebnis, Siena - US/SAP SE, Capital Markets Day, New York F R E I T A G, 10. Februar 2017 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Januar, Frankfurt 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1Q, Jena *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 4Q, Luxemburg 07:30 FR/Renault SA, Jahresergebnis, Boulogne-Billancourt *** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember *** 10:00 IT/Industrieproduktion Dezember 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:30 GB/Handelsbilanz Dezember *** 10:30 GB/Industrieproduktion Dezember *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Februar (1. Umfrage) - EU/Ratingüberprüfung für Slowakei (Fitch), Schweden (Fitch), Tschechien (Moody's), Frankreich (Moody's), Italien (Moody's) S O N N T A G, 12. Februar 2017 *** - DE/Bundesversammlung, Wahl des Bundespräsidenten, Berlin ===

