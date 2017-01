RAVENSBURG (dpa-AFX) - Der Spielehersteller Ravensburger bekommt einen neuen Vorstandschef: Nach 15 Jahren an der Spitze des Unternehmens scheidet Karsten Schmidt zum 1. April aus, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Die Nachfolge des 60-Jährigen übernimmt Clemens Maier, der bereits seit sechs Jahren Mitglied im Vorstand ist. Der studierte Volkswirt kam vor elf Jahren zu Ravensburger und leitete unter anderem das Innovationsmanagement am Hauptsitz. Nach Angaben des Spieleherstellers gehört der 45-Jährige zur Inhaberfamilie und ist Urenkel des Unternehmensgründers.

Der Vorstand werde künftig aus zwei Personen bestehen, teilte Ravensburger weiter mit. Maier verantworte die Bereiche Spiele, Puzzles, Beschäftigung, BRIO sowie Ravensburger North America. Vorstandsmitglied Hanspeter Mürle (47) leite die Bereiche Finanzen, Personal, IT und Recht, Kinder- und Jugendbuch sowie Freizeit- und Promotion.

Er übergebe mit einem sehr guten Gefühl an seinen Nachfolger, sagte Schmidt am Freitag. "Als ich vor 15 Jahren kam, waren wir in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation. Heute ist das Unternehmen kerngesund." 2015 erwirtschaftete Ravensburger einen Gesamtumsatz von 444 Millionen Euro./kst/DP/tos

AXC0162 2017-01-27/15:19