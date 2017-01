ROUNDUP 2: Ermittlungen gegen Winterkorn auch wegen Betrugsverdachts

BRAUNSCHWEIG - Im VW -Abgasskandal rückt der frühere Vorstandschef Martin Winterkorn zunehmend ins Visier der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Gegen ihn werde nun auch wegen des Anfangsverdachts des Betruges ermittelt, teilte die Behörde am Freitag mit.

ROUNDUP 2: Trump-Effekt beschert UBS starkes Schlussquartal - Aktie verliert

ZÜRICH - Der Börsenboom nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten hat der Schweizer Großbank UBS Ende 2016 überraschend viel Aufwind beschert. Im vierten Quartal verdiente die Bank vor Steuern mehr als dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr blieb der um Sondereffekte bereinigte Vorsteuergewinn mit 5,4 Milliarden Franken (rund 5,1 Mrd Euro) trotz Niedrigzinsen und Verunsicherung der Anleger fast stabil, wie die UBS am Freitag in Zürich mitteilte.

ROUNDUP: Stärkere Luxus-Nachfrage sorgt bei LVMH für Umsatzrekord

PARIS - Der französische Louis-Vuitton-Hersteller LVMH hat mit starken Jahresergebnissen ein weiteres Zeichen für ein mögliches Ende der Durststrecke in der Luxusgüterindustrie geliefert. Am Donnerstag nach Börsenschluss meldete der Konzern für 2016 einen Rekordumsatz, dank der gestiegenen Nachfrage nach edler Mode und teuren Handtaschen. Auch der Gewinn zog deutlicher an als erwartet. Die Aktie kletterte am Freitag um ein gutes Prozent nach oben, angetrieben von positiven Analystenkommentaren.

ROUNDUP: Britischer Händler Tesco will Konkurrent Booker Group kaufen

LONDON - Der größte britische Supermarktbetreiber Tesco greift nach dem größten britischen Lebensmittelgroßhändler Booker Group . Für 3,7 Milliarden Pfund (4,4 Mrd Euro) will Tesco den Wettbewerber übernehmen, wie beide Seiten am Freitag in London mitteilten.

Höhere Ticketpreise treiben American Airlines Ende 2016 an

FORT WORTH - Steigende Ticketpreise haben der US-Fluggesellschaft American Airlines Ende 2016 etwas Rückenwind verschafft. Im vierten Quartal legten die Durchschnittserlöse pro Sitzkilometer dank eines verknappten Angebots um 1,3 Prozent zu, wie das Unternehmen am Freitag im texanischen Fort Worth mitteilte. Dies sei der erste Anstieg seit zwei Jahren. Im Gesamtjahr ließen die zuvor gesunkenen Ticketpreise und der Wegfall einer Steuergutschrift den Gewinn der Airline jedoch schrumpfen.

Preiserhöhungen und Einsparungen helfen Colgate-Gewinn

NEW YORK - Der US-Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive hat sein Ergebnis im vierten Quartal dank Preiserhöhungen und Kosteneinsparungen gesteigert. Für die letzten drei Monate des Jahres 2016 wies der Zahnpasta- und Tierfutterhersteller am Freitag einen Gewinn von 606 Millionen US-Dollar aus. Im Vorjahr hatten hohe Abschreibungen in Venezuela zu einem Verlust von 458 Millionen Dollar geführt. Je bereinigter Aktie kam Colgate auf 0,75 Dollar, was soviel war wie Analysten im Schnitt geschätzt hatten.

ROUNDUP 2: Stahl bei Thyssenkrupp auf Prüfstand - Hiesinger wirbt für Fusion

BOCHUM - Beim Industriekonzern Thyssenkrupp laufen die Gespräche über eine Fusion der Traditionssparte Stahl weiter mit Hochdruck. "Solange wir Dynamik sehen, macht es Sinn, den Prozess weiter zu treiben", sagte Konzernchef Heinrich Hiesinger am Freitag in Bochum. Ziel sei es, "zügig" eine Lösung zu erzielen.

Solarunternehmen SMA Solar sieht 2017 als Übergangsjahr

NIESTETAL - Mit neuen Produkten und mehr Service will der Solartechnik-Hersteller SMA Solar dem Preisdruck in der Photovoltaik-Branche begegnen. "Wir verstehen es, verschiedene Produkte zu Smart Home zu verbinden", sagte Vorstandssprecher Pierre-Pascal Urbon am Freitag in Niestetal bei Kassel. Es gehe darum, Elektroauto, Waschmaschine und die Heizung mit der Photovoltaik-Anlage zu betreiben.

Weitere Meldungen -Kaum noch Hoffnung für Schaeffler-Werk in Elfershausen - Protest -ROUNDUP: Smartphone-Suche und YouTube treiben Google-Geschäft -ROUNDUP 2: Tesla verklagt früheren Chef von 'Autopilot'-Entwicklung -ROUNDUP: Cloud-Boom beschert Microsoft Gewinn- und Umsatzplus -EU-Experten beraten Zulassung von Gentech-Mais -Toshiba will Tafelsilber verkaufen - Hohe Abschreibungen drohen -Middelhoff muss erneut auf die Anklagebank -Automobilmesse in Erfurt eröffnet -ROUNDUP/Institut: Vogelgrippe breitet sich weiter mit großer Dynamik aus -ROUNDUP: Bobby-Car-Hersteller nach Neuordnung mit Umsatzplus -ROUNDUP: Modellbahnhersteller Märklin 2016 nur mit kleinem Umsatzplus -Airbus Helicopters kämpft weiter mit schwacher Nachfrage -ROUNDUP: HSH Nordbank baut mehr als 1,6 Milliarden Euro Altlasten ab -Geldboten wollen 'mehr Kohle sehen' -Buntstifte und Farben mit Blei sollen nicht mehr verkauft werden -Urteil: Job-Börse muss keine Rotlicht-Stellen anbieten -VW-Abgasskandal: Winterkorn bleibt bei seiner Darstellung -ROUNDUP: SWR erweitert sein Angebot und führt eine neue App ein -Deutsche Landwirte unsicher über Trumps Absichten -ROUNDUP: Folgen des Dieselskandals für Bosch schwer absehbar -ROUNDUP: Tesla verklagt früheren Chef von 'Autopilot'-Entwicklung -ROUNDUP: Letzte Bauanträge für neuen Hauptstadtflughafen genehmigt -ROUNDUP/Chinesische Handelskammer: Möglicher Hahn-Investor ist erfolgreich -Trotz Rekordjahr: Bausoftware-Spezialist Nemetschek verfehlt Ziele knapp -Twitter führt 'Entdecken'-Knopf für aktuelle Trends ein -BT Group mit herbem Gewinneinbruch wegen italienischem Bilanzskandal -Mieterbund: Rückzahlung bei Heizkosten für viele Haushalte möglich -ROUNDUP: Keine nötige Mehrheit für Zulassung von genverändertem Mais-Saatgut -Geflügelpest-Virus H5N8 in Putenmastbetrieb -Deutsche kaufen mehr Brillen

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stb

AXC0164 2017-01-27/15:20