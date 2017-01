Dow Jones - Nach den BIP-Daten

Hallo am Nachmittag,

der Dow Jones Industrial Average® arbeitete sich auch gestern weiter nach oben und erreichte dabei ein Fibonacci-Ziel bei 20.110 Punkten. Anschließend pendelte der Index mehrere Stunden seitwärts.

Am großen aus dem Tageschart abgeleiteten Ziel von 20.250 Punkten im Index ändert sich nichts. In den kleineren Zeitebenen könnte die Seitwärtskonsolidierung die Basis für einen weiteren Trendschub liefern. Ein Stundenschlusskurs über 20.110 Punkten beispielsweise würde den Weg in Richtung 20.167 Punkte ebnen. Dort wäre anschließend die nächste Verschnaufpause einzuplanen.

Vorgeschaltete Rücksetzer darf man aber ebenfalls nicht außer Acht lassen. Sie könnten um 20.038 Punkte noch einmal eine Einstiegsgelegenheit bieten für alle, die den Zug bislang verpasst haben. Ebenso stellt das Ausbruchsniveau um 20.000 Punkte ein gutes Supportlevel dar. Trendtechnisch dient das Tief bei 19.908 Punkten als Stoppmarke.

Ergänzend muss man freilich anfügen, dass das Chance-Risiko-Verhältnis auf dem derzeitigen Niveau alles andere als berauschend ist. Daher sollten Anleger klare Umkehrkerzen im Falle von Schwäche im Index für einen antizyklischen Einstieg abwarten.

Dow Jones Industrial Average® Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)