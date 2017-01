Großbritannien wird die EU verlassen. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble fordert als Antwort darauf, dass es zu einem schnelleren Abschluss von Freihandelskommen kommt. Dabei setzt er auf viele Länder.

Als Antwort auf den EU-Austritt Großbritanniens und die Politik der neuen US-Regierung fordert Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble von der Europäischen Union mehr Anstrengungen zum Abschluss von Freihandelsabkommen. "Die EU-Kommission sollte die Initiative ergreifen, jetzt diese Verhandlungen entscheidend voranzubringen", heißt es in einem Papier des Ministeriums, das am Freitag beim Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel vorgetragen wurde und der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. Dies gelte für eine Reihe von Handelsverträgen, insbesondere im asiatischen Raum.

Deutschland hat derzeit die G20-Präsidentschaft ...

