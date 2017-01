Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 19,50 auf 28,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe nun die zugekaufte arabische Reederei UASC in seine Schätzungen eingearbeitet, schrieb Analyst Jose-Francisco Ruiz in einer Studie vom Freitag. Hapag-Lloyd sei die Investment-Option in Europa, die zu einem Maximum auf eine Erholung in der Rentabilität der Containerschifffahrt ausgerichtet sei. Verglichen mit dem Wettbewerber Maersk jedoch sei das Risikoprofil wegen des hohen Schuldenberges oder der Integrationsrisiken nach Zukäufen höher./ck/gl

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0093 2017-01-27/16:01

ISIN: DE000HLAG475