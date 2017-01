Zürich (ots) - Die Exporte von Chemie Pharma Biotech erreichten im

Jahr 2016 mit 94.3 Mrd. CHF einen neuen Rekordwert. Chemie Pharma

Biotech steigerte Ihren Anteil am Schweizer Gesamtexport von 41.7 %

auf 44.8%. Damit baute Chemie Pharma Biotech ihre Stellung als

grösste Exportindustrie der Schweiz nochmals deutlich aus.

Insbesondere die Pharmaexporte mit einem Plus von 10 Mrd. CHF stiegen

rasant auf 80.3 Mrd. CHF. Der Exportüberschuss von Chemie Pharma

Biotech stieg um 4.8 Mrd. CHF auf 50.7 Mrd. CHF, was einer

Zuwachsrate um 10.5% gegenüber Vorjahr entspricht. Damit übersteigt

Chemie Pharma Biotech gar den ganzen Exportüberschuss der Schweiz,

welcher im Jahr 2016 37.5 Mrd. CHF betrug.



Trotz den stagnierenden Märkten in vielen Exportnationen und den

sich abzeichnenden Strömungen zu Abschottungen im Welthandel konnte

die grösste Exportindustrie der Schweiz im Jahr 2016 ihre Stellung

ausbauen. Gegenüber dem letzten Jahr stiegen die Exporte um 11.4% und

erreichten 94.3 Mrd. CHF, ein neuer Rekordwert. Auch die Importe

stiegen in etwa gleichem Masse mit einem Plus von 12.5 % auf 43.6

Mrd. CHF. Damit nahm der Exportüberschuss gegenüber dem Vorjahr

weiter um 10.5% oder 4.8 Mrd. CHF auf insgesamt 50.7 Mrd. CHF zu. 85%

dieses Überschusses wurden mit Pharma-Produkten erwirtschaftet.



Signifikanter Anstieg bei den Life-Science-Produkten trotz hartem

Franken



Mit 80.3 Mrd. CHF wuchsen die Ausfuhren von pharmazeutischen

Produkten gegenüber dem Vorjahr um 10.0 Mrd. CHF oder 14.2%. Damit

stiegen sie auf über 85% der Gesamtexporte von Chemie Pharma Biotech

oder auf 38.1% der schweizerischen Gesamtexporte.



Die Exporte der anderen Sparten von Chemie Pharma Biotech sanken

mit -2.0% leicht und erreichten noch 14.1 Mrd. CHF. So verloren mit

-5.7% bzw. -8.0% die organischen Produkte und die

Pflanzenschutzmittel an Terrain. Die Ausfuhren aller anderen

Produktegruppen stagnierten oder konnten leicht zulegen.



USA blieb grösste Exportnation



In allen wichtigen Regionen sind die Exporte markant angewachsen.

So sind sie nach Nordamerika um 23.7%, nach Asien um 15.9% und nach

Europa sogar um 7.8% gestiegen. Die Ausfuhren in die EU-Länder

erreichten einen Wert von 49.1 Mrd. CHF, somit eine Zunahme um 3.8

Mrd. CHF oder 8.4% gegenüber dem Vorjahr. Mit nur noch etwas mehr als

die Hälfte an den Gesamtexporten verloren die EU-Staaten als

Exportregion für Chemie Pharma Biotech an Bedeutung, blieben aber

weiterhin wichtigste Abnehmerregion.



In den übrigen Regionen stagnierten die Exporte oder sanken diese

gar leicht. Mit einem Anstieg von 27.8% gegenüber dem Vorjahr

festigte die USA die Position als wichtigstes Abnehmerland.

Deutschland konnte mit 15.3% mit den USA nicht Schritt halten. Mit

einem Exportvolumen von 17.9 Mrd. CHF liegen die USA nun deutlich vor

Deutschland mit 15.4 Mrd. CHF. Drittgrösstes Abnehmerland blieb

Grossbritannien mit einem Anteil von 6.1% der Exporte, gefolgt von

Italien und Frankreich mit Anteilen von 5.8% und 5.0%. Von den

BRIC-Staaten konnte lediglich China um 28.8% gegenüber dem Vorjahr

zulegen. Die drei anderen BRIC-Staaten stagnierten oder verloren

gegenüber dem Vorjahr: Indien (0.6%), Brasilien (0.5%) und Russland

(-5.6%). Für die beiden wichtigsten Abnehmerländer USA und

Deutschland betrugen die Exportüberschüsse 12.8 Mrd. CHF bzw. 4.5

Mrd. CHF. Im Pharmabereich blieb die USA mit einer Steigerung um

29.6% und einem Anteil von 20.4% das bedeutendste Abnehmerland,

gefolgt von Deutschland mit einer Zunahme von 24.2% und einem Anteil

von 15.5%, gefolgt von Grossbritannien mit einer Zunahme um 4.5% und

einem Anteil von 6.4%. China wurde mit einer Zunahme um 30.7% zum

fünfgrössten Abnehmerland für Pharmaprodukte mit einem Exportvolumen

von 3.8 Mrd. CHF.



Die EU blieb weitaus wichtigster Lieferant von Chemie Pharma

Biotech



Der Anteil der Importe von Chemie Pharma Biotech aus der EU blieb

mit 78.1% auf Vorjahresniveau und sie blieb damit auch weiterhin

wichtigster Lieferant für Rohstoffe, Halbfabrikate und

Fertigprodukte. Mit einem Anteil von 24.8% war Deutschland an erster

Stelle, gefolgt von Irland (16.0%), den USA (11.7%) und Italien

(9.2%).



