FMW-Redaktion

Hat er wirklich? Der "große" Elon Musk, der Zauberkünstler des Silicon Valley, der Freigeist, der Mann der über Jahre hinweg eine große Geldverbrennung bei Tesla bei Investoren super verkaufen konnte, kuscht vor dem neuen US-Präsidenten Donald Trump? Und das auch noch in "vorauseilendem Gehorsam"? Und das auch noch viel schlimmer als Ford, GM und Co? Das wäre ja mal was. Einerseits gilt Musk als Freigeist, als Querdenker, aber er galt schon vor der Wahl als "Trump-Berater". Erst diesen Montag den 23.01.2017 traf er sich mit anderen Auto-Bossen mit dem neuen US-Präsidenten. Und jetzt kommt's…

Tesla-Chef Elon Musk. Foto: Heisenberg Media/Wikipedia (CC BY 2.0)

Nur einen Tag später am 24.01.2017 vermeldet der deutsche Autozulieferer SHW Folgendes (Originaltext):

Die SHW Automotive GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der SHW AG, hatte im September 2016 von einem Hersteller vollelektrischer Fahrzeuge einen Auftrag als Systemlieferant von elektrischen Achsgetriebepumpen mit einem Lifetime-Umsatz von etwa 100 Mio. Euro erhalten (Ad-hoc-Mitteilung der SHW AG vom 30. September 2016). Dieser Hersteller hat den Auftrag heute storniert und die SHW Automotive GmbH aufgefordert, ihre Vorbereitungen für den Anlauf der Serienproduktion zu stoppen. Der Hersteller begründet diese Mitteilung in erster Linie damit, dass die technischen Spezifikationen der Achsgetriebepumpe nicht mit den Anforderungen des betreffenden Modells in Einklang stünden. Die vom Hersteller angeführten Gründe sind aus Sicht der SHW AG nicht zutreffend. Die SHW AG prüft daher die rechtliche ...

