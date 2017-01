NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Thyssenkrupp auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Alain Gabriel bezog sich in einer Studie vom Freitag auf den unerwartet schwachen Ausblick des Aufzugbauers Kone, der hauptsächlich vom China-Geschäft herrühre. Die Finnen stünden dort weiterhin in einem harten Wettbewerb, zudem habe Kone wohl Marktanteile verloren. Gabriel achtet deshalb weiter darauf, wie gut Thyssenkrupp bei der Verbesserung seiner Profitabilität in der Aufzugsparte vorankommt./la/gl

