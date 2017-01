20 Prozent für alles aus Mexiko und gleich 35 Prozent für Autos, die im Ausland hergestellt werden. Der neue US-Präsident Donald Trump droht vielfach mit neuen Zöllen, die er auf ausländische Produkte erheben will und versetzt Branchen und Länder in Angst und Schrecken. Doch darf er einfach per Unterschrift solche Zölle anordnen?Regieren per Dekret, in den USA ist das zumindest ein Stück weit möglich. Barak Obama hat 279 "Executive Order" unterschrieben. Goerge W. Busch 291 und Franklin D. Roosevelt gleich 3522. Dabei sind solche Anweisungen eigentlich ein Instrument, mit dem der Präsident oder auch der Gouvernour eines Bundesstaates in den USA bestimmen kann, wie die Regierung und Behörden Vorschriften anwenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...