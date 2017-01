Die NordLB hat die Vorzugsaktien von Volkswagen nach der Kurserholung der vergangenen Monate von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Zudem werde das Jahr 2017 für den Autobauer herausfordernd, schrieb Analyst Frank Schwope in der Studie vom Freitag. Die vom neuen US-Präsidenten Donald Trump angekündigten protektionistischen Maßnahmen könnten insbesondere den Volkswagen-Konzern treffen, der deutlich mehr Autos in den USA verkaufe, als er dort produziere. Das Kursziel hob Schwope aber von 125 auf 135 Euro an. Er verwies unter anderem auf die Absatzzahlen./mis/gl

